Володина Ксения Семёновна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти01.09.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Володин Пётр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Володин Пётр Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.11.1840
Дочь: Кулюгина Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Володин Пётр Прокофьевич
Рождение ребёнка
30.06.1845
Отец ребёнка: Володин Пётр Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1849