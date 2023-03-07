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Володина Ксения Семёновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

01.09.1849

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Володин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Володин Пётр Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Володин Карп Петрович

Отец ребёнка: Володин Пётр Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1840

Дочь: Кулюгина Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Володин Пётр Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1845

Сын: Володин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Володин Пётр Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Пётр Прокофьевич

Смерть
01.09.1849
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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