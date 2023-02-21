Шаров Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Шаров Степан

Мать: Шаров Анна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Шаров Василей

Мать ребёнка: Шаров Агафья

Рождение ребёнка
1738

Сын: Шаров Андрей

Мать ребёнка: Шаров Агафья

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Чермной Анисья

Мать ребёнка: Шаров Агафья

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Чювашев Васса

Мать ребёнка: Шаров Агафья

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шаров Иван

Мать ребёнка: Шаров Агафья

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Шаров Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Агафья

Смерть
1784
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