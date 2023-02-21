Шаров Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Шаров Степан
Мать: Шаров Анна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Шаров Василей
Мать ребёнка: Шаров Агафья
Рождение ребёнка
1738
Сын: Шаров Андрей
Мать ребёнка: Шаров Агафья
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Чермной Анисья
Мать ребёнка: Шаров Агафья
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Чювашев Васса
Мать ребёнка: Шаров Агафья
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шаров Иван
Мать ребёнка: Шаров Агафья
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Шаров Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаров Агафья
Смерть
1784