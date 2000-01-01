Шаров Степан
Место рожденияЕрзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Шаров Яков
Мать: Шаров Пелагея
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Шаров Анна
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1721
Сын: Шаров Максим
Мать ребёнка: Шаров Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаров Анна
Смерть
Неизвестно