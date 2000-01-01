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Шаров Степан

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Место рождения

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1650 г.р.

Мать

1650 г.р.

Жена

1685 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Шаров Яков

Мать: Шаров Пелагея

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Шаров Анна

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1721

Сын: Шаров Максим

Мать ребёнка: Шаров Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Анна

Смерть
Неизвестно
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