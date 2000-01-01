Шаров Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Шаров Дмитрей

Мать ребёнка: Шаров Пелагея

Рождение ребёнка
1685

Сын: Шаров Степан

Мать ребёнка: Шаров Пелагея

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1690

Дочь: Евфимья

Мать ребёнка: Шаров Пелагея

Смерть
До 1710
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