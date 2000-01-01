Шаров Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Шаров Дмитрей
Мать ребёнка: Шаров Пелагея
Рождение ребёнка
1685
Сын: Шаров Степан
Мать ребёнка: Шаров Пелагея
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Евфимья
Мать ребёнка: Шаров Пелагея
Смерть
До 1710