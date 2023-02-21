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Шаров Дмитрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Шаров Яков

Мать: Шаров Пелагея

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Марина

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Парасковья

Мать ребёнка: Марина

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1713

Сын: Шаров Афанасий

Мать ребёнка: Марина

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1721

Сын: Шаров Василей

Мать ребёнка: Марина

Смерть
Неизвестно
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