Шаров Дмитрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Шаров Яков
Мать: Шаров Пелагея
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Парасковья
Мать ребёнка: Марина
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1713
Сын: Шаров Афанасий
Мать ребёнка: Марина
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1721
Сын: Шаров Василей
Мать ребёнка: Марина
Смерть
Неизвестно