Шаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Шаров Максим
Мать: Шаров Агафья
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шаров Карп
Мать ребёнка: Шаров Маремьяна
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Шаров Маремьяна
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шаров Галахтион
Мать ребёнка: Шаров Маремьяна
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шаров Николай
Мать ребёнка: Шаров Маремьяна
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаров Маремьяна