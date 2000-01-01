Шаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Шаров Максим

Мать: Шаров Агафья

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шаров Карп

Мать ребёнка: Шаров Маремьяна

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Шаров Маремьяна

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шаров Галахтион

Мать ребёнка: Шаров Маремьяна

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шаров Николай

Мать ребёнка: Шаров Маремьяна

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Маремьяна

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