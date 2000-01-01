(Шарова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шаров Максим

Мать: Шаров Агафья

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