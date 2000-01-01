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Шаров Василей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Шаров Максим

Мать: Шаров Агафья

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шаров Терентей

Мать ребёнка: Шаров Матрёна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Шаров Матрёна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шаров Матрёна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Шаров Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Матрёна

Смерть
1794
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