Шаров Василей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Шаров Максим
Мать: Шаров Агафья
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шаров Терентей
Мать ребёнка: Шаров Матрёна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Шаров Матрёна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шаров Матрёна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Шаров Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаров Матрёна
Смерть
1794