Шаров Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Шаров Василей

Отец ребёнка: Шаров Максим

Рождение ребёнка
1738

Сын: Шаров Андрей

Отец ребёнка: Шаров Максим

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Чермной Анисья

Отец ребёнка: Шаров Максим

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Чювашев Васса

Отец ребёнка: Шаров Максим

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шаров Иван

Отец ребёнка: Шаров Максим

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Шаров Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Максим

Смерть
1770
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