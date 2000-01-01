Шаров Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Шаров Василей
Отец ребёнка: Шаров Максим
Рождение ребёнка
1738
Сын: Шаров Андрей
Отец ребёнка: Шаров Максим
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Чермной Анисья
Отец ребёнка: Шаров Максим
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Чювашев Васса
Отец ребёнка: Шаров Максим
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шаров Иван
Отец ребёнка: Шаров Максим
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Шаров Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Максим
Смерть
1770