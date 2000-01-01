Чювашев (Шарова) Васса
Место рожденияЕрзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Дата рождения1744
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Шаров Максим
Мать: Шаров Агафья
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Чювашев Харитон
Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1768
Сын: Чювашев Епифан
Отец ребёнка: Чювашев Харитон
Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Чювашев Харитон
Усть-Ницинское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чювашев Харитон