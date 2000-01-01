Чювашев (Шарова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧювашев (Шарова) Васса

Чювашев (Шарова) Васса

avatar

Место рождения

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Шаров Максим

Мать: Шаров Агафья

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Чювашев Харитон

Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1768

Сын: Чювашев Епифан

Отец ребёнка: Чювашев Харитон

Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Чювашев Харитон

Усть-Ницинское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чювашев Харитон

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close