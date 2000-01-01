Чювашев Епифан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чювашев Епифан

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Место рождения

Усть-Ницинское

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Чювашев Харитон

Мать: Чювашев Васса

Усть-Ницинское
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