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Чювашев Епифан
Чювашев Епифан
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Место рождения
Усть-Ницинское
Дата рождения
1768
Пол
Мужской
Отец
Чювашев Харитон
1728 г.р.
Мать
Чювашев (Шарова) Васса
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Чювашев Харитон
Мать:
Чювашев Васса
Усть-Ницинское
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