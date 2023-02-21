Чювашев Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Чювашев Григорей
Мать: Чювашев Матрёна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Чювашев Васса
Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1768
Сын: Чювашев Епифан
Мать ребёнка: Чювашев Васса
Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Чювашев Васса
Усть-Ницинское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чювашев Васса