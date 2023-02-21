Чювашев Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чювашев Харитон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Чювашев Григорей

Мать: Чювашев Матрёна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Чювашев Васса

Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1768

Сын: Чювашев Епифан

Мать ребёнка: Чювашев Васса

Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Чювашев Васса

Усть-Ницинское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чювашев Васса

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