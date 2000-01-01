Чермной (Шарова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Шаров Максим
Мать: Шаров Агафья
Рождение ребёнка
1765
Сын: Чермной Иван
Отец ребёнка: Чермной Сава
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1767
Сын: Чермной Марко
Отец ребёнка: Чермной Сава
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1769
Сын: Чермной Иван
Отец ребёнка: Чермной Сава
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чермной Меркурей
Отец ребёнка: Чермной Сава
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Чермной Сава
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чермной Сава