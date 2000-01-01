Чермной (Шарова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чермной (Шарова) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Шаров Максим

Мать: Шаров Агафья

Рождение ребёнка
1765

Сын: Чермной Иван

Отец ребёнка: Чермной Сава

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1767

Сын: Чермной Марко

Отец ребёнка: Чермной Сава

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1769

Сын: Чермной Иван

Отец ребёнка: Чермной Сава

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чермной Меркурей

Отец ребёнка: Чермной Сава

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Чермной Сава

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чермной Сава

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