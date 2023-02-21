Куроедов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Куроедов Иван Петрович
Мать: Куроедова Вера Борисовна
Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна
Сын: Куроедов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна
Дочь: Пополутова Вера Петровна
Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна
Сын: Куроедов Василий Петрович
Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна
Сын: Куроедов Николай Петрович
Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна
Сын: Куроедов Аркадий Петрович
Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна
Дочь: Куроедова Мария Петровна
Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна
Дочь: Куроедова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна
Сын: Куроедов Иван мл.
Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна
Сын: Куроедов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна
Сын: Куроедов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна
Сын: Куроедов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна