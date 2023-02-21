Куроедов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Куроедов Иван Петрович

Мать: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
02.09.1827

Сын: Куроедов Иван Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна

Рождение ребёнка
31.10.1828

Сын: Куроедов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна

Рождение ребёнка
17.09.1831

Дочь: Пополутова Вера Петровна

Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1832

Сын: Куроедов Василий Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1834

Сын: Куроедов Николай Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1837

Сын: Куроедов Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Серафима Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1850

Дочь: Куроедова Мария Петровна

Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1851

Дочь: Куроедова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1853

Сын: Куроедов Иван мл.

Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1854

Сын: Куроедов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1856

Сын: Куроедов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1858

Сын: Куроедов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1859

Сын: Куроедов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Куроедова Алимпиада Ивановна

Смерть
После 1860
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