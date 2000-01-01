Куроедов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедов Алексей Петрович

Куроедов Алексей Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1828

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1828

Отец: Куроедов Пётр Иванович

Мать: Куроедова Серафима Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close