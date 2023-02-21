Куроедова (Ждамирова) Серафима Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедова (Ждамирова) Серафима Николаевна

Куроедова (Ждамирова) Серафима Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1827

Сын: Куроедов Иван Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1828

Сын: Куроедов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1831

Дочь: Пополутова Вера Петровна

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1832

Сын: Куроедов Василий Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1834

Сын: Куроедов Николай Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1837

Сын: Куроедов Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close