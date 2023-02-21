Куроедова (Ждамирова) Серафима Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1827
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
31.10.1828
Сын: Куроедов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1831
Дочь: Пополутова Вера Петровна
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1832
Сын: Куроедов Василий Петрович
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1834
Сын: Куроедов Николай Петрович
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1837
Сын: Куроедов Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович