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Куроедов Василий Петрович
Куроедов Василий Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1832
Пол
Мужской
Отец
Куроедов Пётр Иванович
1802 г.р.
Мать
Куроедова (Ждамирова) Серафима Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1832
Отец:
Куроедов Пётр Иванович
Мать:
Куроедова Серафима Николаевна
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