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Куроедов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1832

Отец: Куроедов Пётр Иванович

Мать: Куроедова Серафима Николаевна

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