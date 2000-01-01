Пополутова (Куроедова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1831
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Сын: Пополутов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Сын: Пополутов Ермолай Дмитриевич
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Сын: Пополутов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Сын: Пополутов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Сын: Пополутов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Сын: Пополутов Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич
Сын: Пополутов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Пополутов Дмитрий Ермолаевич