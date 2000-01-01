Пополутов Дмитрий Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПополутов Дмитрий Ермолаевич

Пополутов Дмитрий Ермолаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Жена: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1852

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
27.05.1855

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
25.06.1856

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
08.09.1857

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
27.08.1858

Сын: Пополутов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
07.10.1859

Сын: Пополутов Ермолай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1860

Сын: Пополутов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1864

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1866

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
13.11.1867

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
10.01.1869

Сын: Пополутов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1870

Сын: Пополутов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пополутов Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пополутов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Пополутова Вера Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close