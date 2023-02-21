Пополутов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1881
Сын: Пополутов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Пополутова Мария Петровна
Рождение ребёнка
30.05.1884
Дочь: Канабеева Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Пополутова Мария Петровна
Рождение ребёнка
11.01.1887
Сын: Пополутов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Пополутова Мария Петровна