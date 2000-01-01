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(Пополутова) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1867

Отец: Пополутов Дмитрий Ермолаевич

Мать: Пополутова Вера Петровна

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