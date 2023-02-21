Куроедова (Куроедова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Куроедова) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1851

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1851

Отец: Куроедов Пётр Иванович

Мать: Куроедова Алимпиада Ивановна

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