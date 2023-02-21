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Куроедова (Куроедова) Любовь Петровна
Куроедова (Куроедова) Любовь Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1851
Пол
Женский
Отец
Куроедов Пётр Иванович
1802 г.р.
Мать
Куроедова (Пятницкая) Алимпиада Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1851
Отец:
Куроедов Пётр Иванович
Мать:
Куроедова Алимпиада Ивановна
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