Куроедова (Пятницкая) Алимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Пятницкая) Алимпиада Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1850

Дочь: Куроедова Мария Петровна

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1851

Дочь: Куроедова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1853

Сын: Куроедов Иван мл.

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1854

Сын: Куроедов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1856

Сын: Куроедов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1858

Сын: Куроедов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1859

Сын: Куроедов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович

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