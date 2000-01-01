Куроедова (Пятницкая) Алимпиада Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1850
Дочь: Куроедова Мария Петровна
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1851
Дочь: Куроедова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1853
Сын: Куроедов Иван мл.
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1854
Сын: Куроедов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1856
Сын: Куроедов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1858
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1859
Сын: Куроедов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Куроедов Пётр Иванович