Куроедов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти05.02.1814
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Куроедов Пётр Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Латынина Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Куроедов Василий Иванович
Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1810
Дочь: Бунина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
24.07.1809
Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна
Смерть
05.02.1814