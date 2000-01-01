Куроедов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедов Иван Петрович

Куроедов Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

05.02.1814

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Куроедов Пётр Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Латынина Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Куроедов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Куроедов Василий Иванович

Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1810

Дочь: Бунина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
24.07.1809

Сын: Куроедов Борис Иванович

Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Куроедова Вера Борисовна

Смерть
05.02.1814
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close