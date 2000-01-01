Куроедова (Нагаткина) Вера Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Латынина Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Куроедов Василий Иванович
Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1810
Дочь: Бунина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.07.1809
Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1834