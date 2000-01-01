Куроедова (Нагаткина) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Нагаткина) Вера Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Нагаткин Борис Ананьевич

Мать: Нагаткина Аксинья (Ксения) Степановна

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Латынина Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Куроедов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Куроедов Василий Иванович

Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1810

Дочь: Бунина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович

Рождение ребёнка
24.07.1809

Сын: Куроедов Борис Иванович

Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1834
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