Соколова (Куроедова) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куроедов Иван Петрович
Мать: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабинцева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аргамакова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности