Соколова (Куроедова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Куроедова) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куроедов Иван Петрович

Мать: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабинцева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аргамакова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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