Аргамакова (Соколова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Соколова Софья Ивановна
Бракосочетание
27.10.1882
Рождение ребёнка
01.11.1883
Сын: Аргамаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Аргамаков Николай Васильевич
село Куроедово
Рождение ребёнка
16.08.1886
Сын: Аргамаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Аргамаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1888
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Аргамаков Николай Васильевич