Аргамакова (Соколова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргамакова (Соколова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Соколова Софья Ивановна

Бракосочетание
27.10.1882

Муж: Аргамаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Аргамаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Аргамаков Николай Васильевич

село Куроедово
Рождение ребёнка
16.08.1886

Сын: Аргамаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Аргамаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1888

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Аргамаков Николай Васильевич

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