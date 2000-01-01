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(Аргамакова) Екатерина Николаевна
(Аргамакова) Екатерина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.1888
Пол
Женский
Отец
Аргамаков Николай Васильевич
1843 г.р.
Мать
Аргамакова (Соколова) Надежда Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888
Отец:
Аргамаков Николай Васильевич
Мать:
Аргамакова Надежда Васильевна
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