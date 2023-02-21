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Куроедов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Куроедов Иван Петрович

Мать: Куроедова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
07.07.1836

Сын: Куроедов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна

Рождение ребёнка
16.12.1837

Дочь: Куроедова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1839

Дочь: Куроедова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна

Рождение ребёнка
01.12.1840

Сын: Куроедов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1843

Сын: Куроедов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна

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