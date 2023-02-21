Куроедов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Куроедов Иван Петрович
Мать: Куроедова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
07.07.1836
Сын: Куроедов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна
Рождение ребёнка
16.12.1837
Дочь: Куроедова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1839
Дочь: Куроедова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.1840
Сын: Куроедов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1843
Сын: Куроедов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кривская Марфа (Марья) Михайловна