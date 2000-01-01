Куроедова (Куроедова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедова (Куроедова) Александра Васильевна

Куроедова (Куроедова) Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1837

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1837

Отец: Куроедов Василий Иванович

Мать: Кривская Марфа (Марья) Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close