Куроедова (Куроедова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Куроедова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1839

Отец: Куроедов Василий Иванович

Мать: Кривская Марфа (Марья) Михайловна

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