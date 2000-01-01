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Куроедов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1843

Отец: Куроедов Василий Иванович

Мать: Кривская Марфа (Марья) Михайловна

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