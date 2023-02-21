Бунина (Куроедова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1805 и 1810
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1810
Отец: Куроедов Иван Петрович
Мать: Куроедова Вера Борисовна
Бракосочетание
Около 1821
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неклюдова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполлонова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунина Александрап Михайловна
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович