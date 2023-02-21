Бунина (Куроедова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Куроедова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1805 и 1810

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1810

Отец: Куроедов Иван Петрович

Мать: Куроедова Вера Борисовна

Бракосочетание
Около 1821

Муж: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бунин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неклюдова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполлонова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунина Александрап Михайловна

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Бунин Михаил Иванович

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