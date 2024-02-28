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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
676Михаиловка (Илькина), деревня.при рч. Ар-илге.72352148165Р. — Мельница водяная. Делание саней.Показать скан
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
9Илькина, д. при рч. Ар-Елге, на прос. дор., зем. учил., мел., бак. лавка71853156170Земледелие
10Михайловка (Илькино), д. при рч. Ар-Елге, на прос. дор., хл.-зап. маг., кузн., вблизи-хут. дворян. Бунина 7183311699Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518111Илькинодеревня54°10'00"54°04'00"N-40-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80609413111д Илькинодеревня