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Бунин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бунин Михаил Иванович

Мать: Бунина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Цитович Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
21.10.1858

Сын: Бунин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Бунин Василий Иванович

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Вильгельмова Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бунин Борис Иванович

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
1896
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