Бунин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Цитович Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
21.10.1858
Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Вильгельмова Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бунин Борис Иванович
Мать ребёнка: Бунина Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
1896