Бунин Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Бунин Иван Михайлович
Мать: Бунина Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Бунина София Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лазорева Вера
Мать ребёнка: Бунина София Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бунин Всевлод
Мать ребёнка: Бунина София Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Приселкова Лидия
Мать ребёнка: Бунина София Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Бунина София Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно