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Бунин Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бунин Иван Михайлович

Мать: Бунина Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бунин Виктор Борисович

Мать ребёнка: Бунина София Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лазорева Вера

Мать ребёнка: Бунина София Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бунин Всевлод

Мать ребёнка: Бунина София Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Приселкова Лидия

Мать ребёнка: Бунина София Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Бунина София Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
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