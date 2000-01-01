Бунина (Потапова) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Потапова) Софья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Цитович Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
21.10.1858

Сын: Бунин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Бунин Василий Иванович

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Вильгельмова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бунин Борис Иванович

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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