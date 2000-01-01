Бунина (Потапова) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Цитович Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
21.10.1858
Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Вильгельмова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бунин Борис Иванович
Отец ребёнка: Бунин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно