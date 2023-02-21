Вильгельмова (Бунина) Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильгельмова (Бунина) Лариса Ивановна

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Место рождения

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia

Дата рождения

1869

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1839

Муж: Вильгельмов Александр

Рождение
1869

Отец: Бунин Иван Михайлович

Мать: Бунина Софья Михайловна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Вильгельмов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1944
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