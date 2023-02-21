Вильгельмова (Бунина) Лариса Ивановна
Место рожденияBelebey, Republic of Bashkortostan Russia
Дата рождения1869
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1839
Рождение
1869
Отец: Бунин Иван Михайлович
Мать: Бунина Софья Михайловна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Вильгельмов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1944