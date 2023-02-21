Бояршинова (Вильгельмова) (Вильгельмова) Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1900
Дата смерти25.05.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1900
Отец: Вильгельмов Александр
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Бояршинова Авенир
Отец ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
25.12.1924
Дочь: Белик Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Бояршинов Александр Гаврилович
Болше - Нарымск, Восточно - Казахстанская область СССР
Рождение ребёнка
27.09.1926
Дочь: Агарышева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бояршинов Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бояршинов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бояршинов Александр Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель, бухгалтер.
Смерть
25.05.1980