Бояршинова (Вильгельмова) (Вильгельмова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояршинова (Вильгельмова) (Вильгельмова) Ксения Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1900

Дата смерти

25.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1900

Отец: Вильгельмов Александр

Мать: Вильгельмова Лариса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Бояршинова Авенир

Отец ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Около 1923

Муж: Бояршинов Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
25.12.1924

Дочь: Белик Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Бояршинов Александр Гаврилович

Болше - Нарымск, Восточно - Казахстанская область СССР
Рождение ребёнка
27.09.1926

Дочь: Агарышева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бояршинов Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бояршинов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бояршинов Александр Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель, бухгалтер.
Смерть
25.05.1980