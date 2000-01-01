Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Бояршинова Авенир
Мать ребёнка: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер царской армии
Смерть
Около 1918
белебей, Башкортостан Russian Federation