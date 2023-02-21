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Бояршинов Александр Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1923

Жена: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
25.12.1924

Дочь: Белик Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна

Болше - Нарымск, Восточно - Казахстанская область СССР
Рождение ребёнка
27.09.1926

Дочь: Агарышева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бояршинов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер - строитель
Смерть
1948
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