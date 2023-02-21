Бояршинов Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
25.12.1924
Дочь: Белик Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна
Болше - Нарымск, Восточно - Казахстанская область СССР
Рождение ребёнка
27.09.1926
Дочь: Агарышева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Бояршинова (вильгельмова) Ксения Александровна
Рождение ребёнка
1930
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер - строитель
Смерть
1948