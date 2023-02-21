Бунина София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лазорева Вера
Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бунин Всевлод
Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Приселкова Лидия
Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бунина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович
Работа или профессия
Неизвестно