Бунина София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина София Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бунин Виктор Борисович

Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лазорева Вера

Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бунин Всевлод

Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Приселкова Лидия

Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Бунин Борис Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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