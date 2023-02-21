Шарнин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: Шарнин Иван Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1868 ст.
ГАСО Ф.6, оп.20, д.309, л.80об-81 Трехсвятительская православная церковь Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Пермской губернии. Поручители по жениху: Екатеринбургский мещанин Авдий Савинов Мало... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1869 ст.
Дочь: Белоусова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО Ф.6, оп.20, д.309, л.178об-179 Трехсвятительская православная церковь Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Пермской губернии. МК 1869 год, о родившихся. 10 (крещена 12) июня Юлия. Сельский... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1871 ст.
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО ф.6 оп.6 д.11 л.165об-166 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда. Обыватель Иван Иванов Шарнин и законная жена его Александра Афанасьева, оба пра... Показать все
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО ф.6 оп.20 д.312 л.140об-141 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Нижнетуринский обыватель Иван Иванов Шарнин и законная жена его Александра Афан... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО Ф.6 оп.6 д.48 Трехсвятительская церковь Нижнетуринского завода. Нижнетуринский обыватель Иван Иванов Шарнин и законная жена его Александра Афанасьева,оба православные.Восприемники: Родной сын ... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1879 ст.
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО ф.6 оп.20 д.314 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Нижнетуринский обыватель Иван Иванов Шарнин и законная его жена Александра Афанасьева, о... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1883 ст.
Дочь: Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО ф.6 оп.20 д.317 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Нижнетуринский обыватель Иван Иванов Шарнин и законная его жена Александра Афанасьева, оба... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1885
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО ф.6 оп.20 д.318а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурский купец Иоанн Иоаннов Шарнин и законная его жена Александра Афанасьева, оба ... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1888 ст.
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО ф.6 оп.20 д.320а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда в семье верхотурского 2-йгильдии купца Иоанна Иоаннова Шарнина и его жены ... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Шарнина Александра Афанасьевна
ГАСО ф.6 оп.20 д.322 л.82об-83 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурский купец Иоанн Иоаннов Шарнин и законная его жена Александра Афанас... Показать все
Смерть
До 1901