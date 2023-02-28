Шарнин Всеволод Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарнин Всеволод Иванович

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шарнин Иван Иванович

Мать: Шарнина Александра Афанасьевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
1875
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
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