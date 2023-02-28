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Шарнин Всеволод Иванович
Шарнин Всеволод Иванович
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Место рождения
Нижняя Тура
, Нижнетуринский, Свердловская область
Дата рождения
1873
Дата смерти
1875
Пол
Мужской
Отец
Шарнин Иван Иванович
Около 1848 г.р.
Мать
Шарнина (Машарова) Александра Афанасьевна
Около 1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец:
Шарнин Иван Иванович
Мать:
Шарнина Александра Афанасьевна
Нижняя Тура
, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
1875
Нижняя Тура
, Нижнетуринский, Свердловская область
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