Шарнин Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1875 ст.
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875 ст.
ГАСО ф.6 оп.20 д.312 л.140об-141 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Нижнетуринский обыватель Иван Иванов Шарнин и законная жена его Александра Афан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарнина Клавдия Павловна
Смерть
1930
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область