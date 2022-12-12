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Шарнин Афанасий Иванович

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1875 ст.

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875 ст.

Отец: Шарнин Иван Иванович

Мать: Шарнина Александра Афанасьевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.312 л.140об-141 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Нижнетуринский обыватель Иван Иванов Шарнин и законная жена его Александра Афан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарнина Клавдия Павловна

Смерть
1930
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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