(Шарнина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.12.1885
Дата смерти07.04.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1885
ГАСО ф.6 оп.20 д.318а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурский купец Иоанн Иоаннов Шарнин и законная его жена Александра Афанасьева, оба ... Показать все
Смерть
07.04.1887 ст.
ГАСО ф.6 оп.20 д.320а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурского 2-й гильдии купца Иоанна Иоаннова Шарнина дочь Валентина от скарлатины ... Показать все