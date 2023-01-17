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(Шарнина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

05.12.1885

Дата смерти

07.04.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1885

Отец: Шарнин Иван Иванович

Мать: Шарнина Александра Афанасьевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.318а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурский купец Иоанн Иоаннов Шарнин и законная его жена Александра Афанасьева, оба ... Показать все
Смерть
07.04.1887 ст.
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.320а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурского 2-й гильдии купца Иоанна Иоаннова Шарнина дочь Валентина от скарлатины ... Показать все
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