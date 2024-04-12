Белоусова (Шарнина) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1869 ст.
ГАСО Ф.6, оп.20, д.309, л.178об-179 Трехсвятительская православная церковь Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Пермской губернии. МК 1869 год, о родившихся. 10 (крещена 12) июня Юлия. Сельский... Показать все
Бракосочетание
05.02.1889 ст.
ГАСО ф.6 оп.20 д.321а л.165об-166 Николаевского завода обыватель Иван Федоров Белоусов, православный, первым браком, 22лет; Верхотурская купеческая дочь Иулия Иоаннова Шарнина, православная, девица, 1... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1891 ст.
Сын: Белоусов Валериан Иванович
Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович
ГАСО ф.6 оп.19 д.744 л. 97об.-98 Метрическая книга Владимиро-Богородицкой православной церкви села Кошайского Верхотурского уезда Пермской губернии за 1891год, запись № 61 о рождении 22 и креще... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1894 ст.
Дочь: Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович
ГАПК Ф.Р-180. Оп.5. Д.300 училась в гимназии Барбатенко в Перми. Дополнительный, VIII класс, в гимназии г. Соликамска. В 1917 поступила в Пермский университет на медицинское отделение. Дальнейшая с... Показать все
Смерть
Неизвестно