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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1690Кашайское, сел.при р. Сосве.8121853167171Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
367. Катайское (Струнина, Погост, Алексеево, Горная), село бывшее государственное, при реке Сосве, дворов 63, жителей 378, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
12) село Кошай, на р. Негле, церк., земск. шк., фельдш. пун., распл.Кошайское общество267470Бывшие государственныеПравославныеРусские8024
13) д. Струнина, на ключе, распл.Кошайское общество32114110Бывшие государственныеПравославныеРусские7923
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
13. Струнина, д.58147139286русские286—— Кошайскойр. Сосьва113ст. Сосьва узк. ж. д. 131131313131313большой
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51848Кошайсело59°05'с.ш.61°51'в.д.O-41-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65721000211с Кошайсело