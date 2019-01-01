село Кошай, Сосьвинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кошай

Сосьвинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1690Кашайское, сел.при р. Сосве.8121853167171Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Усть-Лялинская волость
367. Катайское (Струнина, Погост, Алексеево, Горная), село бывшее государственное, при реке Сосве, дворов 63, жителей 378, церковь православная

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Усть-Лялинская волость
12) село Кошай, на р. Негле, церк., земск. шк., фельдш. пун., распл.Кошайское общество267470Бывшие государственныеПравославныеРусские8024
13) д. Струнина, на ключе, распл.Кошайское общество32114110Бывшие государственныеПравославныеРусские7923

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Сосьвинский район , Китайский сельсовет
13. Струнина, д.58147139286русские286Кошайскойр. Сосьва113ст. Сосьва узк. ж. д. 131131313131313большой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Серовский район
51848Кошайсело59°05'с.ш.61°51'в.д.O-41-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сосьвинский
65721000211с Кошайсело

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