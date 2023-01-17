(Белоусова) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.06.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1894 ст.
Отец: Белоусов Иван Федорович
Мать: Юлия Ивановна
ГАПК Ф.Р-180. Оп.5. Д.300 училась в гимназии Барбатенко в Перми. Дополнительный, VIII класс, в гимназии г. Соликамска. В 1917 поступила в Пермский университет на медицинское отделение. Дальнейшая с... Показать все
Смерть
Неизвестно