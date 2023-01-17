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(Белоусова) Юлия Ивановна

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Место рождения

Кошай, Сосьвинский, Свердловская область

Дата рождения

24.06.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1894 ст.

Отец: Белоусов Иван Федорович

Мать: Юлия Ивановна

Кошай, Сосьвинский, Свердловская область
ГАПК Ф.Р-180. Оп.5. Д.300 училась в гимназии Барбатенко в Перми. Дополнительный, VIII класс, в гимназии г. Соликамска. В 1917 поступила в Пермский университет на медицинское отделение. Дальнейшая с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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