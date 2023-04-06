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Белоусов Валериан Иванович

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Место рождения

Кошай, Сосьвинский, Свердловская область

Дата рождения

22.11.1891 ст.

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1891 ст.

Отец: Белоусов Иван Федорович

Мать: Юлия Ивановна

Кошай, Сосьвинский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.19 д.744 л. 97об.-98 Метрическая книга Владимиро-Богородицкой православной церкви села Кошайского Верхотурского уезда Пермской губернии за 1891год, запись № 61 о рождении 22 и креще... Показать все
Образование
1917
Петроград
В 1917 окончил Высшее Петроградское лесное училище. http://www.ohot-prostory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1522
Работа или профессия
1927
Вышла книга "Лайка и ее натаска"
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Ольмина Валериановна

Мать ребёнка: Белоусова Евгения Владимировна

Работа или профессия
1930
Нижнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Заведующий метеостанцией в с. Нижнеусинское Усинского р-на КК.
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Юлия Валериановна

Мать ребёнка: Белоусова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Белоусов Геннадий Валерианович

Мать ребёнка: Белоусова Евгения Владимировна

Реабилитация осужденного
16.08.1960
Реабилитирован В.И.Белоусов Военным трибуналом Сибирского военного округаза отсутствием состава преступления -АРУ ФСБ России по Красноярскому краю д. П- 12355; -Архив Ермаковского района, ф. 13, оп.3,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Евгения Владимировна

Смерть
1938
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Расстрелян 02.10.1938
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