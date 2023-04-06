Белоусов Валериан Иванович
Место рождения
Дата рождения22.11.1891 ст.
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1891 ст.
Отец: Белоусов Иван Федорович
Мать: Юлия Ивановна
ГАСО ф.6 оп.19 д.744 л. 97об.-98 Метрическая книга Владимиро-Богородицкой православной церкви села Кошайского Верхотурского уезда Пермской губернии за 1891год, запись № 61 о рождении 22 и креще... Показать все
Образование
1917
Петроград
В 1917 окончил Высшее Петроградское лесное училище. http://www.ohot-prostory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1522
Работа или профессия
1927
Вышла книга "Лайка и ее натаска"
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Ольмина Валериановна
Мать ребёнка: Белоусова Евгения Владимировна
Работа или профессия
1930
Нижнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Заведующий метеостанцией в с. Нижнеусинское Усинского р-на КК.
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Юлия Валериановна
Мать ребёнка: Белоусова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Белоусов Геннадий Валерианович
Мать ребёнка: Белоусова Евгения Владимировна
Реабилитация осужденного
16.08.1960
Реабилитирован В.И.Белоусов Военным трибуналом Сибирского военного округаза отсутствием состава преступления -АРУ ФСБ России по Красноярскому краю д. П- 12355; -Архив Ермаковского района, ф. 13, оп.3,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Расстрелян 02.10.1938